John e Wagner Leonardo testam positivo para COVID-19 após jogo contra o Boca; Time providencia voo sanitário na Argentina

Dois jogadores do Santos testaram positivo para COVID-19 antes da viagem de volta de Buenos Aires, na Argentina, onde o Peixe empatou em 0 a 0 com o Boca Juniors, na última quarta-feira, pela Conmebol Libertadores: John e Wagner Leonardo.

O exame negativo para entrar e sair da Argentina é protocolo exigido pelo Governo do poís. Como a dupla do Santos tem o novo coronavírus, o Alvinegro providencia um voo sanitário.

Os demais membros da delegação santista voltaram para o Brasil na última quinta.

John e Wagner devem retornar em voo separado ainda nesta sexta.

O goleiro e o zagueiro farão novo exame no Brasil, mas estão fora do clássico contra o São Paulo, no domingo, e podem ficar fora da decisão diante do Boca na próxima quarta, na Vila Belmiro.

Jogadores do Santos antes de jogo contra o Boca Juniors, pela Libertadores Ivan Storti/Santos FC

John é titular, enquanto Wagner é opção no banco de reservas.