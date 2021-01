John e Wagner Leonardo voltam a treinar com elenco do Santos após isolamento

Após período de isolamento por conta da covid-19, os atletas John e Wagner Leonardo voltaram a treinar no Santos. Ambos haviam testado positivo para o novo coronavírus antes do primeiro jogo da semifinal da Libertadores, contra o Boca Juniors. Os dois postaram fotos em suas redes sociais na volta ao CT.

A expectativa é que tanto o goleiro quanto o meia estejam à disposição do técnico Cuca para o jogo contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Por terem ficado tanto tempo longe dos treinos, ainda não participam da partida deste domingo, contra o Botafogo.

Ivan Storti/Santos

Classificado para a final da Libertadores, o Peixe foca agora na disputa do Brasileirão. O Santos é o nono colocado com 42 pontos, ainda com uma partida atrasada.