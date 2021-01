Joia do Inter se redime após choro e ‘puxão de orelha’ de Abel: ‘Ficha ainda não caiu’

No dia 9 de dezembro de 2020, o garoto Peglow, de apenas 18 anos, do Internacional, isolou cobrança de pênalti em plena Bombonera, diante do Boca Juniors, em partida válida pela volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

O lance resultou na classificação dos argentinos e no comovente choro da joia colorada, que não segurou a emoção após perder a cobrança.

Porém, pouco mais de um mês depois, o garoto tem motivos para sorrir no Colorado. Na noite do último domingo (17), o Inter fez 4 a 2 no Fortaleza, no Beira-Rio, aproveitou o tropeço do São Paulo diante do Athletico-PR, e baixou para um ponto a diferença para o líder do Campeonato Brasileiro.

Autor de um dos gols, Peglow destacou a força do elenco colorado e o ‘puxão de orelha’ recebido de Abel Braga para deslanchar com a camisa do Inter.

“Muita emoção por fazer esse gol no Beira-Rio, dentro da minha casa. A ficha ainda não caiu, vou chegar em casa e curtir este momento com minha família. Momento de muito orgulho e felicidade, muita emoção. Eu procurava há muito tempo balançar as redes onde eu estou desde os 9 anos, então é muita alegria”.

Logo após a vitória por 1 a 0 diante do Goiás, o treinador não gostou do comportamento de alguns atletas, que deram ‘toques de letra’ vencendo pelo placar mínimo, algo que irritou o experiente comandante.

“Ocorreram outras coisas, não com ele. Mas que vou chamar atenção. Com 1 a 0, dar toque de letra, vai ser puxada a orelha”, disse Abel após o triunfo diante do Esmeraldino. A bronca parece ter surtido efeito.

“Abel dá muita confiança para todos os jovens, me chamou hoje e disse para eu dar o máximo”, disse o garoto após a vitória do último domingo.

Nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, o Internacional visita o São Paulo, em duelo que pode ser uma espécie de ‘final’ do Brasileirão. Se vencer fora de casa, o Colorado ultrapassará o rival paulista e assumirá a liderança da competição. Para Peglow, o sentimento do Inter é mesmo de decisão.

“A conversa do jogo do São Paulo vai começar hoje, temos que pensar jogo a jogo. Gre-Nal também, vai ser depois. Contra o São Paulo é o foco, vamos fazer uma final lá dentro”.