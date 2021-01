joias da base recuperam confiança, ‘reforço dos sonhos’ volta e Vasco passa a sonhar com objetivos maiores no Brasileirão

Até então amargando as últimas posições da tabela do Campeonato Brasileiro, no chamado Z-4, o Vasco viu a sua realidade mudar, quase que de uma hora para a outra. Desde que o técnico português Ricardo Sá Pinto foi demitido, em dezembro de 2020, e Vanderlei Luxemburgo teve o seu retorno a São Januário confirmado, o Cruz-Maltino virou a chave na tentativa de buscar objetivos maiores na competição.

Agora 15º colocado na tabela do Brasileirão, o Vasco recebe o lanterna Coritiba, neste sábado (16), em São Januário, pela 30ª rodada, e sonha com mais um resultado positivo. Se vencer, vai a 35 pontos, se distancia ainda mais do Z-4 e pode, por quê não, pensar em uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. A partida terá tempo real no ESPN.com.br.

Em relação ao seu retorno a São Januário, já na estreia, no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, em Goiânia, pela 28ª rodada, Luxa conseguiu tirar o Vasco da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino foi a 16º na tabela, com 29 pontos, apenas um a mais do que o Bahia, que caiu para 17º.

Na rodada seguinte, no clássico contra o Botafogo em São Januário, o comandante cruz-maltino conquistou a sua primeira vitória desde o seu retorno, aplicando um 3 a 0 sobre o rival, e que contou com gols de Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu, jogadores que estavam em baixa com Sá Pinto.

Foram apenas dois jogos, mas Luxemburgo conseguiu recuperar a autoestima dos seus jogadores, principalmente os que vieram da base, incluindo também os volantes Bruno Gomes e Juninho nesta lista, e dar um novo estímulo ao time.

Talles Magno, inclusive, foi quem mostrou uma maior mudança de atitude. De reserva com Sá Pinto, o camisa 11 voltou ao time titular com Luxa, assim como Juninho, e voltou a mostrar seus dribles – e também seus gols – em campo. Vale lembrar, inclusive, que foi o próprio treinador quem o promoveu aos profissionais do time, em 2019.

Assim como ele, também chegaram para somar no time o meio-campista Caio Lopes e o meia-atacante Gabriel Pec, campeões da Copa do Brasil Sub-20 com o Cruz-Maltino. O segundo, inclusive, também teve chance com Luxa no profissional, mas acabou retornando à base pouco tempo depois.

Por outro lado, Luxemburgo também ganhou de volta o ‘reforço dos sonhos’ da torcida: o meia Martín Benítez, que assinou novo contrato de empréstimo junto ao Independiente, agora até junho de 2021, e já treinou ao longo da semana no clube carioca. O argentino, entretanto, deve começar o jogo contra o Coritiba do banco de reservas.

Para a partida, a única mudança deverá ser o retorno do lateral-direito Léo Matos, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Portanto, o Cruz-Maltino deverá ir a campo com: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talles Magno e Germán Cano.

Depois da partida contra o Coritiba, o Vasco encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada, no Nabi Abi Chedid, palco onde Luxemburgo começou a ter destaque no cenário nacional de treinadores. O jogo será no dia 20 de janeiro, uma quarta-feira.