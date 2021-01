Jorge Jesus dá bronca curiosa em Pedrinho, ex-Corinthians: ‘Parece um passarinho’

De olho no clássico contra o Porto pelo Campeonato Português, que acontece nesta sexta-feira (15), Jorge Jesus mandou a formação alternativa do Benfica para enfrentar o Estrela Amadora, pela Taça de Portugal. Mesmo com a goleada por 4 a 0, que garantiu vaga nas quartas de final, uma bronca chamou a atenção.

Titular na equipe, Pedrinho foi um dos destaques dos Encarnados na partida, tendo participação direta em dois gols benfiquistas. Mesmo assim, o meia ex-Corinthians levou uma chamada do treinador durante o jogo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Você é um passarinho? Está sempre no chão”, disparou Jorge Jesus ao brasileiro.

Após o apito final, o treinador garantiu a expressão não foi um puxão de orelhas no meia-atacante. A justificativa, no entanto, também teve tom curioso.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Treinadores não dão puxões de orelhas nos jogadores. É um chavão, isso não existe. Não há nenhum treinador que dê puxões de orelhas. Nem que seja orelhudo, nem que ele tenha orelhas de elefante, ninguém puxa as orelhas aos jogadores de futebol. Os treinadores dão indicações aos jogadores, para corrigir, animar, moralizar, isso dão. É aquilo que lhe compete fazer”, disse o treinador, que ainda elogiou Pedrinho.

“É um jogador que não tem tido muito tempo de treino. Chegou após seis meses sem competição, teve COVID-19, lesões. Agora que tem talento ninguém tem dúvidas. Quando estiver bem fisicamente vai ajudar-nos muito”.

Com a vaga nas quartas de final da Taça de Portugal garantida, o Benfica volta suas atenções agora ao clássico contra o Porto, pelo Campeonato Português. Os dois times estão empatados na segunda colocação, com 31 pontos. A equipe comandada por Sérgio Conceição, no entanto, leva vantagem no saldo de gols.