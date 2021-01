Jorge Jesus diz que ‘futebol é cruel’ após empate do Benfica e dispara: ‘A inexperiência paga-se caro’

Nesta segunda-feira, o Benfica empatou por 1 a 1 com o Nacional, jogando em casa, pelo Campeonato Português. Com o empate, as Águias podem perder o segundo lugar para o Porto e ver o Sporting abrir seis pontos de vantagem na liderança

Na coletiva após a partida, o técnico Jorge Jesus se mostrou desolado com a igualdade, mesmo tendo vários desfalques por conta da COVID-19.

“Perdemos dois pontos. Até entramos bem, fizemos dois gols, mas um não contou. Tivemos alguma qualidade, mas na segunda parte começamos a perder bolas com alguma facilidade, principalmente no ataque. O Nacional praticamente rematou uma vez à meta e conseguiu um gol. Estamos sendo penalizados. O futebol é cruel, não conseguimos matar o jogo. Mas não podemos sofrer gols assim, a inexperiência paga-se caro. Os jogadores tiveram compromisso, correram, estamos tristes, mas temos de continuar a trabalhar e a recuperar a equipe de forma a termos outras opções. Creio que jogamos o suficiente para ganhar”, disse.

Durante a coletiva, o treinador também reclamou de um pênalti não marcado para o Benfica, que para ele foi claro. Mesmo assim, não justificou a não marcação da penalidade como fator primordial para o resultado, já que considerou que os Encarnados criaram chances suficientes para vencer a partida.

“Vi nitidamente que o zagueiro do Nacional tira a bola com a mão. Mas não quero desculpar-me com isso, jogamos o suficiente para ganhar. A ganhar por 1a 0, com oportunidades para marcar e contra uma equipe que não atacou, não podemos sofrer um gol como sofremos”, ponderou o Mister.

Com o empate, o Benfica foi a 33 pontos. O Sporting, que enfrenta o Boavista, fora de casa, tem 36 e pode ir a 39 caso vença. Na próxima rodada, as duas equipes se enfrentam no José Alvalade.