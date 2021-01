Jorge Jesus é diagnosticado com Covid-19, diz Benfica

Na noite desta quinta-feira, o Benfica confirmou, por meio de uma nota em seu site oficial, que o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, testou positivo e foi diagnosticado com Covid-19, após cerca de sete testes negativos ao longo das últimas duas semanas.

O clube português informou que o treinador fez um teste PCR nas últimas horas por conta da detecção de uma infecção respiratória, que o tirou do banco de reservas da partida do Benfica nesta quinta, pela Taça de Portugal, contra o Belenenses. Este teste, o último realizado, deu positivo.

Nos últimos dias, Jesus teve sintomas característicos da Covid-19 como febre, tosse e dificuldades respiratórias. O clube lusitano informou que o treinador já está em quarentena com o monitoramento do departamento médico do clube e que o seu estado é estável.