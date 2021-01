Jorge Jesus mostra ‘sinal de desespero’ no Benfica após entrevistas ‘acima do tom’, diz colunista

A primeira temporada de Jorge Jesus em seu retorno ao Benfica não começou atendendo às expectativas. Eliminado na pré-Champions League, derrotado na Supertaça pelo rival Porto e em 3º lugar no Campeonato Português, o treinador já sofre fortes críticas de torcedores e imprensa. Neste domingo, o jornal “O Jogo” dedicou uma coluna ao que entende como “sinal de desespero” do treinador.

“Depois do empate com o Santa Clara, Jorge Jesus aparece a falar de uma tal de “especulação” à volta da crise de futebol do Benfica”, começou o colunista Jacinto Lucas Pires, se referindo às irritadas últimas entrevistas do técnico. “Esta subida de tom, dizia, é um sinal de desespero”, definiu.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Depois de empatar com o modesto Santa Clara, o Benfica venceu o Tondela na última sexta-feira, e Jorge Jesus foi perguntado sobre as críticas ao desempenho do time na entrevista coletiva pós-jogo. A resposta veio com palavras fortes.

“Em Portugal, continua o jogo dentro do campo e o jogo fora do campo. A política desportiva hoje é a especulação na intenção de fazer alguma desestabilização em alguma equipe. Não é só no Benfica, é no Sporting, etc. É assim em Portugal”, reclamou.

“Aos torcedores do Benfica tenho que responder? Estamos a brincar. E eles ainda tem um currículo acima do meu… Não brinquemos com coisas sérias”, disse Jesus.

O ex-treinador do Flamengo ainda foi perguntado sobre críticas feitas por Toni e José Augusto, ídolos do clube encarnado, mas não quis responder.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Se me está a falar do Toni e do José Augusto, esses dois antigos jogadores têm um grande legado, fizeram muito mais pelo Benfica do que eu. No dia em que eles estiveram aqui sentados, tenho muito gosto em responder-lhes”, terminou.

A falta de paciência para responder sobre as críticas renderam mais linhas negativas a Jorge Jesus na coluna do jornal “O Jogo”.

“A arrogância do técnico é, como se costuma dizer, um problema de base”, escreveu Pires sobre a personalidade do treinador.

A próxima partida do Benfica é nesta terça-feira, pela Taça de Portugal, contra o Estrela Amadora. Na sexta-feira, terá clássico importantíssimo contra o Porto pelo Campeonato Português.