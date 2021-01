Jorge Jesus revela conversa com Abel Ferreira: ‘Já que não posso lá estar, que haja um português’

Treinador do Flamengo na conquista da Libertadores de 2019, Jorge Jesus revelou em coletiva nesta quinta-feira que conversou com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, antes da decisão contra o River Plate pela semifinal da grande competição sul-americana.

O time de Jorge Jesus consegue levar mais um título português? Veja a tabela

Na coletiva, Jorge Jesus afirmou que a Libertadores ter Abel Ferreira em sua final “não é novidade”, e que por ele não poder estar no Maracanã após deixar o Flamengo em julho de 2020, “que haja um português lá”.

– O Abel na final não é nada de novo. Já tive oportunidade de falar com ele, antes de ele eliminar o River. Disse a ele que estaria um novo português no Maracanã, já que não posso estar lá. Antes de eliminar o River, já tinha essa opinião, disse isso a ele – disse o técnico do Benfica.

Abel Ferreira e Jorge Jesus estiveram frente a frente em setembro de 2020. Na fase preliminar da Champions League, o atual treinador do Palmeiras, à época no comando do Paok, da Grécia, eliminou o Benfica, atual clube do Mister.

A decisão da Libertadores entre Palmeiras e Santos acontecerá no dia 30 de janeiro, às 17h (de Brasília), no Maracanã.