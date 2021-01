Jorge Jesus revela conversa e o que disse a Abel Ferreira antes de Palmeiras derrubar River na Libertadores

Abel Ferreira recebeu conselhos do compatriota Jorge Jesus antes dos compromissos do Palmeiras contra o River Plate pela semifinal da Conmebol Libertadores. Campeão com o Flamengo, o português revelou o que disse ao comandante do time alviverde.

“O Abel na final não é nada de novo. Já tive oportunidade de falar com ele, antes de ele eliminar o River. Disse a ele que estaria um novo português no Maracanã, já que não posso estar lá. Antes de eliminar o River, já tinha essa opinião, disse isso a ele”, afirmou Jesus, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (14), em Portugal.

O título que obteve pelo Flamengo na edição passada foi justamente sobre o rival argentino, em uma virada épica por 2 a 1 nos minutos finais do confronto. A decisão foi em jogo único, como agora, mas no estádio Monumental de Lima, capital do Peru.

Abel tentará algo que só Jesus conseguiu entre os treinadores portugueses, ou seja, o título do torneio mais importante da América do Sul. Mas ele já fez algo inédito até para o veterano treinador.

O comandante do Palmeiras eliminou nesta temporada os times de Jorge Jesus e Marcelo Galhardo, campeão e vice da última Libertadores, respectivamente.

Ainda pelo Paok, da Grécia, deixou o Benfica na fase preliminar da Uefa Champions League com vitória por 2 a 1. Já pelo Palmeiras bateu o River Plate por 3 a 0, em Avellaneda, e perdeu por 2 a 0, no Allianz Parque, para chegar à final da Libertadores.

A decisão desta temporada será no próximo dia 30, às 17h (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã.