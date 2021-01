Jorge Jesus ‘trava’ saída de jogador que renderia R$ 50 milhões ao Benfica

O Benfica até tinha planos para negociar Chiquinho na janela de inverno, mas mudou de ideia. Com isso, o jogador ficará no clube até o fim da temporada a pedido de Jorge Jesus, segundo o jornal A Bola.

Com um surto de COVID-19 nos últimos dias, o clube contou com diversos desfalques na eliminação da Taça da Liga de Portugal, na quarta-feira, para o Braga. Chiquinho ficou no banco e foi acionado na segunda etapa.

O atleta tinha uma proposta do Trabzonspor, da Turquia. A oferta era de empréstimo até o final da temporada. Depois disso, uma cláusula de compra obrigatória renderia 7,5 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões, ao time de Lisboa.

Além disso, o Benfica ainda iria ficar com 50% do passe de Chiquinho, que teria um salário muito maior. De acordo com a publicação, ele iria receber cinco vezes mais do que em Portugal.

A diretoria dava o negócio como certo, mas não contava com a ‘trava’ de Jorge Jesus. Caso o Benfica tenha uma situação normalizada em relação à COVID-19, uma negociação com os turcos pode voltar a rolar.

Chiquinho comemora gol pelo Benfica Getty Images

Com 32 pontos, o Benfica ocupa o terceiro lugar do Campeonato Português, colado no Porto, também com 32, mas em segundo. O Sporting, invicto nos 14 jogos, lidera com 36.

O próximo desafio dos comandados de Jorge Jesus será contra Nacional, nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília). A partida terá transmissão exclusiva do FOX Sports e cobertura em vídeos do ESPN.com.br.