Jorge Salgado anuncia novo CEO corporativo do Vasco

O Vasco terá um novo presidente nos próximos dias. Jorge Salgado venceu as eleições e vai suceder Alexandre Campello. O novo mandatário já vem trabalhando e anunciando nomes para seu mandato. Nesta terça-feira, foi a vez de revelar que Luiz Mello será o CEO corporativo do clube.

“Torcida Vascaína, seguindo compromisso assumido de profissionalizar a gestão de nosso Clube, é com prazer que anuncio a contratação do executivo Luiz Mello para a posição de CEO Corporativo do Vasco da Gama”, escreveu Salgado em sua conta oficial no Twitter.

“Luiz Mello é um executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, com forte atuação na indústria do esporte. Advogado de formação, tem MBA em Gestão Esportiva e Master em Administração, ambos obtidos em Barcelona, Espanha. Entre as responsabilidades do CEO Corporativo estão a coordenação e integração dos departamentos do Clube, o acompanhamento da execução orçamentária e cumprimento de metas, sempre com o objetivo de agregar eficiência, otimizar custos e garantir a qualidade dos serviços. Luiz Mello inicia hoje seu trabalho junto à equipe de transição, assumindo suas funções a partir da posse da nova administração. Seja muito bem-vindo”, completou

O trabalho de Luiz Mello dentro do Vasco vai começar após Jorge Salgado tomar a posse da presidência. A nomeação, no entanto, não foi bem recebida por alguns cruzmaltinos. Euriquinho Miranda, filho do ex-presidente Eurico Miranda, criticou a escolha e acusou Luiz Mello de ser ‘flamenguista de arquibancada’.

“Só na cabeça de retardados golpistas um flamenguista de arquibancada pode ser CEO do Vasco! Salgado você só pode estar de sacanagem! Será que alguém que passou a vida tentando zombar da torcida do Vasco pode ser CEO do clube? Se ainda existe FJV (Força Jovem do Vasco) isso não será aceito”, bradou nas redes sociais.

“O pior é que os golpistas ainda convencem alguns de que isso é normal. E não comparem com o treinador não. Profissão do cara é essa, trabalha em vários clubes já a do CEO não existe! CEO flamenguista só se a FJV acabou mesmo. Colocaram a bandeira do dente podre na camisa do Vasco e agora colocam um dente podre para comandar o clube! Teremos um urubu mandando no Vasco! Falem o que quiser mas isso nunca vai entrar na cabeça de um vascaíno de verdade”, concluiu.