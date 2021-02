Jorge Sampaoli comemora vitória e prevê dificuldade na sequência do Brasileirão

A vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza na tarde deste domingo colocou o Atlético-MG na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e deixou claro que o Galo está vivo na briga pelo título nacional. Mesmo com ausências importantes, como a de Keno e Diego Tardelli, a equipe conseguiu a vitória no Mineirão contra um adversário que preferiu apostar nos contra-ataques e na defesa.

Em entrevista concedida depois da partida, Jorge Sampaoli analisou o duelo deste domingo. “Um jogo em que nosso time jogou com muita tranquilidade e dominou do princípio ao fim. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, pois o adversário ficou muito atrás. Poderíamos ter ganhado por uma diferença maior”, declarou.

O jogo deste domingo teve a ausência do atacante Keno, que sofreu uma ruptura de ligamento no cotovelo esquerdo e não tem previsão de retorno. Sampaoli também analisou como a equipe se adaptou à entrada de Eduardo Vargas em sua vaga.

“Gostei. Vargas tem bom jogo diagonal e boa profundidade. Tivemos que encontrar outra forma de atacar com a ausência de Keno, que nos dá muito um contra um e muitos benefícios na ponta esquerda. O time substitui a habilidade de Keno pela profundidade de Vargas e a chegada do Arana”, declarou.

O comandante do Galo também falou sobre o próximo compromisso do time, contra o Goiás pela 34ª rodada: “Só penso no Goiás agora, será um jogo muito complicado. Daqui até o final temos que ter claro que nosso protagonismo será fundamental para a posição que terminaremos. Cada jogo será muito complicado.”.

Dono do primeiro gol da partida, o lateral esquerdo Guilherme Arana falou sobre como se recuperou depois de falha há algumas rodadas: “O futebol proporciona momentos incríveis. Há dois jogos, tive a infelicidade em um lance que causou gol do adversário e derrota que poderíamos encostar no líder. Hoje, podendo ajudar, fico muito feliz. Mostra que erro não me abala, é normal acontecer. Jogo de ponta, meia, lateral, dou meu máximo para ajudar o clube.”

Além disso, o atleta do Galo comentou sobre a situação do time na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. “Temos que acreditar na gente. São cinco finais. Vencemos uma hoje onde o Fortaleza veio para marcar, jogo difícil. Vale secar, eles também secam a gente para perder, empatar. Vamos descansar e na quarta tem que ganhar. Não podemos negociar empate ou derrota. Tem que ganhar”, concluiu.