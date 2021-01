Jorge Tadeu do BBB21, Fiuk repete maldição de Fábio Jr na Globo 29 anos depois · .

Fiuk mal colocou os pés na casa do Big Brother Brasil 21 e já passou a ser perseguido pela mesma maldição que cercou Fábio Jr. em 1992. Intérprete do fotógrafo Jorge Tadeu em Pedra Sobre Pedra, o ator mexeu com a libido e os hábitos alimentares do público feminino como o fantasma que visitava as personagens após eles ingerirem uma planta em particular –de Juliette a Gilberto, boa parte dos confinados também quer comer a “flor” do brother.

As “pitukas”, apelido que o irmão de Cleo deu para as fãs nas redes, ainda nem eram nascidas quando o marido de Fernanda Pascucci despertou os instintos mais selvagens de suas mães e tias no horário nobre da Globo. Por azar, as mais jovens só conheceram o realismo mágico de Aguinaldo Silva em O Sétimo Guardião (2018).

Sem um gato preto, fonte da juventude ou Marina Ruy Barbosa, o autor fez de Fábio um forasteiro que seduzia as mulheres casadas da fictícia Resplendor e, por conta de suas conquistas, acabou assassinado. Aliás, muito antes do presidente Jair Bolsonaro, o personagem popularizou o golden shower (chuva dourada, em inglês) no Brasil.

Afinal, o bonitão sempre “regava” com sua urina um canteiro na praça da cidade, onde brotaria uma árvore do dia para noite logo após a sua morte. A mulher que mordesse uma das suas inflorescências, que tinham a aparência de antúrio, enlouquecia e sofria com alucinações –a ponto de acreditar que tinha passado uma noite de amor com o rufião.

Entre um beijo técnico e outro, Fábio Jr. tomou cuidado com as cãimbras para passar o cerol em boa parte do elenco da novela. Entre as vítimas de Jorge Tadeu estavam Úrsula (Andréa Beltrão), Suzana (Isadora Ribeiro), Ximena (Nívea Maria), Francisquinha (Arlete Salles) e Rosemary (Elizângela).

CEDOC/tv GLOBO

Jorge Tadeu (Fábio Jr.), sua flor e seu harém

A maldição passaria quase três décadas adormecida até que Fiuk despertasse a obsessão de Juliette logo na estreia do Big Brother na última segunda (25). Na falta de uma flor, ou de um milagre, a jovem precisou apelar para indiretas e diretas a fim de chamar a atenção do Jorge Tadeu Júnior.

Já Gilberto sequer desconfiava que o filho de Fábio Jr. estava confinado na parte superior da casa quando confessou para Karol Conká que o artista também despertava a sua fome por flores comestíveis. Até Carla Diaz soltou um insha’Allah (se Deus quiser, em árabe) para o lado do brother, num provável casal que já é shippado por parte do público e do elenco.

