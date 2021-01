jornal analisa momento ruim de Vinícius Jr. no Real Madrid

Nesta última quarta-feira (20) o Real Madrid passou por um dos maiores vexames de sua história e acabou eliminado da Copa do Rei pelo Alcoyano, da 3ª divisão espanhola, após derrota fora de casa por 2 a 1, ainda na segunda fase da competição. Até aqui, o técnico Zinedine Zidane, com sobras, é o mais criticado e apontado como principal culpado da eliminação. Entretanto, alguns jogadores da equipe também não saíram ilesos.

Um deles é Vinícius Júnior. Desde dezembro de 2020 sem ter uma chance entre os titulares, a joia revelada pelo Flamengo enfim voltou ao onze inicial contra o Alcoyano, mas teve a sua atuação bastante questionada pela imprensa espanhola. Nesta quinta-feira (21), o As, um dos principais jornais de Madri, falou do momento ruim que vive o brasileiro no Santiago Bernabéu.

Segundo o veículo, Vinícius passou de um jovem ‘promissor a preocupante’ no clube da capital espanhola. Isso porque, na visão do As, o ex-rubro-negro teve a chance de ouro de se reerguer contra o Alcoyano, mas tampouco aproveitou.

“O brasileiro teve a partida perfeita para se recuperar após várias semanas de pouco destaque, com mais tempo no banco do que em campo. No entanto, não era o seu dia de forma alguma. Zidane lhe deu 90 minutos e, face à ineficácia da sua atuação, decidiu retirá-lo antes do início da prorrogação, quando foi substituído por Marco Asensio”, começou por descrever o jornal.

“Aos 33 minutos (do 2º tempo) teve chance de fazer o 0-2, mas não conseguiu superar José Juan, goleiro do Alcoyano e herói da noite. Minutos depois, Solbes empatou, fazendo 1-1”, prosseguiu.

O veículo vai além, e também analisa a atual temporada de Vinícius como um todo. No início, o brasileiro foi decisivo em algumas partidas, a exemplo das vitórias sobre Valladolid e Levante, onde anotou gols, e também de jogos-chave contra o Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla. Porém, de lá para cá, sofreu uma queda de rendimento muito grande.

“Vítima da cobrança e das dúvidas em seu próprio jogo, Vinícius foi se apagando. Ele se tornou a última opção na ala, vendo seu número de minutos em campo reduzir consideravelmente. A recuperação de Eden Hazard e a atuação de Marco Asensio deixam-no com poucas opções para fazer um buraco naquela ala esquerda, sua posição natural”, finalizou o jornal.

Em sua terceira temporada no time principal do Merengue, Vinícius Júnior tem 23 jogos disputados – 11 deles como titular – e balançou as redes em três oportunidades. O próximo compromisso do Real é no sábado (23), quando enfrentra o Alavés, fora de casa, por LaLiga.