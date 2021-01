jornal argentino alerta e diz que 25 jogadores do Boca têm risco de contaminação por COVID após caso duplo do Santos

Após o empate por 0 a 0 com o Boca Juniors pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores, o Santos foi pego de surpresa com o caso duplo de COVID-19 em seu elenco. O goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo testaram positivo para a doença e não puderam retornar ao Brasil junto com a delegação santista.

Nesta sexta, o clube paulista informou que os atletas voltarão ao Brasil em voo sanitário organizado pelo Peixe, já que não puderam regressar com o restante do elenco no voo normal que a delegação tomou para ir a São Paulo.

A preocupação que, inicialmente, se instalou no Santos, passou, agora, ao Boca Juniors. De acordo com o jornal argentino Olé, 25 nomes do clube argentino podem se contaminar a partir dos infectados no Peixe.

Ao todo, 16 jogadores já se contaminaram anteriormente e, após 45 dias, podem novamente contrair o vírus em uma reinfecção. Já outros nove do plantel de Miguel Ángel Russo ainda não tiveram a doença e podem testar positivo.

“Nem todas as pessoas mantêm anticorpos pelo mesmo período de tempo, por isso é complexo definir um período exato de imunidade. Por isso, após 45 dias da doença, presume-se que a pessoa volte a estar em condições de ser infectada”, explicou o infectologista Diego Mirra ao jornal argentino.

Elenco do Boca Juniors durante treinamento Divulgação/Boca Juniors

O Boca, em setembro, teve um surto que atingiu os atletas em seu centro de treinamentos, em Ezeiza. Foram eles: Andrada, Rossio, García, Fabra, Izquierdoz, Lisandro López, Ávila, Buffarini, Jara, Salvio, Tévez, Villa, Ábila, Obando, Zárate e Soldano.

Por outro lado, dos relacionados à partida, apenas nove ainda não tiveram COVID-19 e correm também o risco de contaminação. São eles: Mas, Zambrano, Cardona, Campuzano, Capaldo, Maroni, Varela, Medina, Zeballos e Diego González.

Além dos atletas, o jornal dá ênfase à possibilidade de Miguel Ángel Russo se infectar. O técnico de 66 anos é considerado grupo de risco por conta da idade e por ter tido câncer na bexiga e na próstata, recentenmente, entre 2017 e 2018.

A próxima testagem que o Boca Juniors realizará será antes da viagem para o jogo de volta, no Brasil, na próxima quarta-feira (13), às 19h15, na Vila Belmiro.