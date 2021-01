jornal argentino dá notas e ‘mostra’ com quem Palmeiras e Santos devem se preocupar

Foi eletrizante, e valeu como uma verdadeira ‘lição de casa’ para Santos e Palmeiras. Na noite do último sábado (02), Boca Juniors e River Plate empataram em um duelo quente pela Copa Diego Maradona, em La Bombonera, em jogo que teve transmissão ao vivo e exclusiva na tela da ESPN Brasil.

Provavelmente atentos ao confronto, que terminou com o placar de 2 a 2, os técnicos Cuca e Abel Ferreira puderam analisar uma vez mais seus respectivos adversários para as semifinais da Conmebol Libertadores.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Após a partida, o tradicional jornal argentino Olé apontou quais foram os destaques dos dois lados no Superclássico. Pelo lado do Boca Juniors, adversário do Santos na quarta-feira (06), a atuação que rendeu maior nota na avaliação do diário foi Villa. Autor do gol que decretou o placar final da partida, o colombiano recebeu um 8 pelo futebol apresentado.

Quem também se destacou pelo time xeneize foi Ramón Abila, que marcou o gol que abriu o placar na partida, com uma nota 7, mesma avaliação de Carlos Tevez, decisivo na jogada do gol de empate. As piores avaliações ficaram com Capaldo (4) e Campuzano (3), que acabou expulso.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Já no River Plate, as notas foram mais equilibradas, justamente pela atuação menos oscilante da equipe de Marcelo Gallardo. Três jogadores do time receberam as maiores avaliações (7): Rafael Santos Borré, Nacho Fernandez e Girotti.

Para o diário Olé, quem teve pior desempenho na equipe visitante foi justamente o goleiro Franco Armani, com nota 4.

“Poderia ter feito mais no gol de Wanchope Abila, e não conseguiu conter Villa no 2 a 2. Também teve algumas saídas em falso nas bolas aéreas”, apontou a publicação sobre o argentino.

Com o empate em La Bombonera, os comandados por Marcelo Gallardo chegaram aos oito pontos e estão na primeira posição do grupo A. Já o Boca segue em segundo, com o mesmo número de pontos.

Na próxima terça-feira (05), o River Plate encara o Palmeiras, às 21h30, no Estádio Libertadores de América, pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Já os comandados por Miguel Ángel Russo terão o Santos, na quarta (06), às 19h15, na Bombonera, também pelo primeiro confronto da semifinal do torneio continental, em partida que terá transmissão ao vivo e exclusiva na tela do FOX Sports, e tempo real com vídeos direto no ESPN.com.br.