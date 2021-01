Jornal argentino destrói jogadores do River, detona até Gallardo e distribui ‘festival’ de notas baixas após derrota para o Palmeiras

Após a duríssima derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, nesta terça-feira, pela semifinal da Conmebol Libertadores, o famoso jornal Olé distribuiu um verdadeiro “festival” de notas baixas aos jogadores do River Plate e criticou até mesmo o técnico Marcelo Gallardo.

O atleta pior avaliado foi o jovem Carrascal, que levou nota 2, principalmente por causa da expulsão no 2º tempo – ele agrediu Gabriel Menino de forma grosseira e levou cartão vermelho direto.

“Perdeu a cabeça e deu uma bicuda em Gabriel Menino, que causou sua expulsão. Viveu uma noite para esquecer, e isso que ainda perdeu um gol na cara no início da partida e depois outro em uma cabeçada frente-a-frente com o goleiro, quando o River ainda tinha alguma esperança”, escreveu.

O zagueiro Robert Rojas, que foi “destruído” por Luiz Adriano no lance do 2º gol palestrino, também ganhou nota 2.

“A partida pode custar muito caro ao paraguaio, que fez tudo ao contrário do que Gallardo lhe pediu após o jogo com o Boca, na Bombonera: igual Tevez fez, Rojas deixou Luiz Adriano usar seu corpo para girar em cima e nem sequer ameaçou cortar o lance. E, como no sábado, a jogada terminou em comemoração do rival”, salientou.

Outros que foram bastante criticados: o goleiro Armani (nota 3), principalmente pela falha no 1º gol palestrino; o defensor Pinola (nota 3), que se posicionou mal em vários lances; o lateral Casco (nota 4), o meio-campista Nacho Fernández (nota 4,5); o meia De La Cruz (nota 4) e o atacante Matías Suárez (nota 3,5).

Nem mesmo Gallardo escapou dos “dardos”. O treinador ganhou nota 4 e foi duramente criticado pelo Olé.

“Não conseguiu corrigir as falhas defensivas da equipe, que pagou caríssimo por cada um de seus erros. O River cometeu erros que não costuma cometer”, apontou.

Com o resultado, o clube do Palestra Itália joga por um empate na próxima terça para retornar à decisão da Libertadores após 20 anos. Os Millonarios, por sua vez, precisarão buscar um triunfo por quatro tentos de diferença se quiserem reverter o quadro.

Luiz Adriano comemora após marcar para o Palmeiras sobre o River Plate Cesar Greco/Ag Palmeiras

Agora, os rivais dividem a atenção com suas ligas nacionais durante o final de semana e retornam a campo na terça-feira, no Allianz Parque.