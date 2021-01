jornal argentino diz que Celta de Coudet já iniciou conversas para tirar estrela do elenco de Gallardo

Depois da eliminação para o Palmeiras na semifinal da Conmebol Libertadores, além da tristeza de ter chegado perto de reverter o resultado da ida, o River Plate pode ver um desmanche no plantel vencedor dos últimos anos.

Segundo o diário Olé, seis estrelas do elenco Millonario comunicaram a Marcelo Gallardo que pretendem deixar o clube caso cheguem propostas do exterior. E um dos nomes é Enzo Pérez.

De acordo com o jornal argentino, os agentes do meia, que irá completar 34 anos, já recusaram uma oferta do Trabzonspor, da Turquia, e estão em negociações com o Celta de Vigo, clube treinado por Eduardo Coudet.

O clube espanhol é um destino que seduz o jogador. Caso haja uma proposta, dificilmente o River irá recusar. Isso porque o clube deve respeitar a vontade de Enzo Pérez e também por conta da realidade financeira oposta vivida por argentinos e espanhóis.

O fator familiar, de acordo com o Olé, é levado em conta por Enzo Pérez. Após recusada a proposta turca, a Espanha é um destino bem quisto por sua família. A língua, a cultura e o fato de já ter morado três temporadas no país europeu – o volante jogou no Valencia entre 2014 e 2017 – são requisitos que auxiliar no Celta a largar na frente pelo atleta.

Enzo Pérez tem contrato com o River até junho de 2023. Mas, com uma oferta concreta do Celta, dificilmente recusaria. Aos 34 anos, o meia já realizou o sonho de vestir a camisa do time de coração e foi campeão da Libertadores, sendo peça-chave no elenco de Muñeco. Agora, busca um possível último contrato na Europa.

Nascido em Mendoza, Enzo Pérez foi revelado pelo Godoy Cruz, clube onde jogou uma temporada até rumar ao Estudiantes. Treinado por Sabella no Pincha, o meia foi campeão da Libertadores em 2009. As boas atuações lhe renderam uma ida ao Benfica, onde jogou entre 2010 e 2014. Depois, foi para a Espanha defender o Valencia até meados de 2017.

Há cinco anos no River Plate, Enzo Pérez já conquistou, além da Libertadores em 2018, uma Recopa Sul-Americana, duas Copa da Argentina e uma Supercopa Argentina.