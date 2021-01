jornal argentino diz que seis estrelas do River comunicaram a Gallardo que desejam deixar o clube

Golpe duro para o River Plate. Além da eliminação para o Palmeiras, que findou o sonho do clube argentino de chegar à terceira final seguida de Conmebol Libertadores, os Millonarios podem ver um desmanche acontecer no seu elenco.

Depois do jornal argentino Olé informar que o futuro de Marcelo Gallardo pode ser longe do Monumental de Núñez, nesta quinta (14), foi a vez do veículo afirmar que seis jogadores comunicarem a Muñeco que desejam deixar o clube para seguirem suas carreiras no futebol do exterior.

Se tiverem propostas, são estes os jogadores que desejam rumar do River Plate, segundo o Olé: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Nicolás De la Cruz e Rafael Santos Borré.

Com contrato até 2022, Armani deseja experimentar a carreira no futebol europeu. Segundo o veículo argentino, os agentes do jogador buscaram mercado no velho continente e um clube turco chegou a demonstrar interesse. No entanto, a cláusula de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103 milhões) dificulta o negócio.

Aos 25 anos e vivendo a melhor fase da carreira, Montiel pode ser o que saia primeiro do River. Sem ter acertado a renovação até o momento, o lateral-direito já conversou com Gallardo e pretende aproveitar a oportunidade de ir para a Europa, caso haja ofertas. Lyon e Roma já demonstraram interesse no jogador.



Nacho Fernández e Enzo Pérez vivem situação parecida. Ambos tem idade avançada – o primeiro tem 31, enquanto o segundo tem 34 – e desejam aproveitar, talvez, um último contrato para alavancarem as situações financeiras. Nacho já despertou o olhar do Atlético-MG, e o clube mineiro mantém o interesse e pode fazer nova oferta. Já Enzo Pérez cumpriu o sonho de torcedor, vestiu a camisa do River e pode voltar à Europa. Benfica e Trabzonspor miram o volante.

De la Cruz tem situação parecida com Montiel. Vivendo ascensão na carreira, o meia uruguaio já despertou interesse de clubes europeus. O Manchester City foi um deles. O jogador também não acertou, até o momento, sua renovação com o River.

Nicolás De la Cruz comemora gol contra o Aldosivi pela Superliga Argentina Getty Images

Por fim, o atacante Rafael Santos Borré é outro que está no alvo europeu. O colombiano, que já pertenceu ao Atlético de Madrid, segue na órbita espanhola. Artilheiro do clube argentino há cinco temporadas, Borré já marcou 47 gols em 126 jogos com a camisa millonaria.