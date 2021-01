Jornal argentino repercute lance polêmico de pênalti em vitória do Palmeiras: ‘O VAR o salvou’

A vitória do Palmeiras em cima do Sport na Ilha do Retiro embala ainda mais o elenco de Abel Pereira para a decisão contra o River Plate pela Conmebol Libertadores. No entanto, da mesma forma que o triunfo repercutiu fora do Brasil, o lance polêmico no final da partida também.

O jornal argentino Olé, além de destacar que o técnico português utilizou uma equipe mista, deu ênfase ao polêmico pênalti que foi anulado pelo VAR aos 49 minutos da segunda etapa.

“Controvérsia. Uma final de jogo que deixou incertezas sobre uma partida que poderia ter mudado a história contra o Palmeiras“, escreveu o veículo em sua primeira linha.

“O elenco paulista, rival que o River visitará na terça-feira para definir a semifinal da Libertadores (partida de ida, 3 a 0 para o Verdão), venceu por 1 a 0 na visita ao Sport pelo Brasileirão, embora nos acréscimos tenha encontrado a ajuda do VAR: o árbitro havia marcado pênalti a favor dos mandantes, mas, após consulta à tecnologia, voltou atrás em sua decisão”, completou.

Palmeiras e River Plate se enfrentam na próxima terça-feira (12), às 21h30, no Allianz Parque. Os comandados por Marcelo Gallardo precisam de uma vitória por quatro gols de diferença para irem à final pelo terceiro ano consecutivo.