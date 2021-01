jornal argentino sugere favoritismo do Santos contra o Boca e aponta quatro motivos

O Boca Juniors enfrenta o Santos, nesta quarta-feira, às 19h15, pela semifinal da Conmebol Libertadores. A dois dias para a partida, o jornal argentino Olé apontou o favoritismo para o clube brasileiro e deu os motivos.

O primeiro motivo apresentado foi o tempo de descanso que a equipe de Cuca tem em relação ao time de Miguel Ángel Russo. A última partida disputada pelo Santos foi o empate com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acabou empatado por 1 a 1.

Já o Boca Juniors entrou em campo no último sábado (2), para encarar ninguém mais, ninguém menos que o River Plate. O confronto intenso terminou com o empate por 2 a 2 e os xeneizes empataram no final após terem tomado a virada na segunda etapa.

O segundo ponto destacado pelo veículo é a tranquilidade de Cuca. O Santos chega à Argentina nessa segunda-feira para a partida e o jornal aponta a recuperação do volante Jobson como um dos motivos que tranquiliza o treinador do Peixe.

O terceiro ponto é justamente a recuperação de jogadores. Além de Jobson, Cuca terá Pará e Madson, que voltam de lesão. Por outro lado, Miguel Ángel Russo não tem notícias tão agradáveis. Após o clássico com o River, o volante Campuzano se lesionou e Diego González não é garantido para a partida.

Por fim, o veículo destaca que o Santos de Cuca já tem praticamente os 11 definidos para entrar em campo na Bombonera, enquanto o treinador do Boca quebra a cabeça para recuperar os jogadores e preparar a equipe que vai ao confronto.

A partida terá transmissão exclusiva do FOX Sports e cobertura com vídeos em tempo real do ESPN.com.br. A bola rola às 19h15.