Jornal diz que brasileiro deve ser o novo caso de COVID-19 no PSG

O Paris Saint-Germain informou neste domingo sobre um novo caso de COVID-19 no elenco, e o jornal francês Le Parisien apontou que se trata de Rafinha.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A publicação diz que o meio-campista chegou bem antes do treino e não estava presente no momento em que o presidente Nasser Al-Khelaïfi e o diretor de esportes Leonardo apresentaram o técnico Mauricio Pochettino.

Aliás, o dia no PSG foi marcado pelo primeiro treinamento do argentino à frente do elenco, após ter sido anunciado pelo clube no sábado.



1 Relacionado

O teste positivo para coronavírus é algo que aconteceu outras vezes no elenco parisiense ao longo desta temporada. Em setembro, Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Ángel Di María, Keylor Navas, Leandro Paredes e Mauro Icardi foram desfalque por terem contraído o vírus.

Caso seja Rafinha mesmo o jogador a ter testado positivo, o brasileiro ficará fora da estreia de Pochettino como técnico do PSG, o que ocorrerá na quarta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Saint-Étienne, fora de casa. O duelo será válido pelo Campeonato Francês, competição em que o time da capital está no terceiro lugar com 35 pontos, um a menos do que Lille e Lyon.