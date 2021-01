jornal espanhol crava acerto entre clube e Alaba

Uma das grandes novelas das últimas janelas de transferências está próxima de um final feliz. De acordo com o jornal espanhol Marca, o Real Madrid chegou um acordo com o lateral-esquerdo David Alaba.

Caso a negociação se concretiza, o austríaco do Bayern de Munique será a primeira contratação dos merengues pensando já na próxima temporada.

Ainda de acordo com o veículo espanhol, o contrato de Alaba com o Real Madrid será válido por quatro temporadas e o jogador receberá 11 milhões de euros por ano, cerca de R$ 70 milhões.

Com contrato até o primeiro dia de julho, Alaba chegará a custo zero. Inclusive, de acordo com o Marca, o austríaco já foi aprovado nos exames médicos. Mesmo com contrato ainda vigente com o Bayern, o lateral-esquerdo, que tem atuado na zaga, realizou os procedimentos clínicos na presença de um médico do clube espanhol.

Alaba em ação na pré-temporada do Bayern de Munique, na California Getty Images

Além do Real Madrid, Alaba, que tem 28 anos, também era acompanhado de perto por Manchester City, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain.

Pelo Bayern, ao longo de 10 temporadas, Alaba conquistou todos os títulos possíveis. Foram nove Bundesliga, seis Copas da Alemanha, três Supercopas da Alemanha, duas Uefa Champions League, um Mundial de Clubes e duas Supercopas da Europa.