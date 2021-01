Jornal espanhol detona Casemiro em nova função no Real Madrid: ‘Os gols podem enganar’

Um dos pilares do Real Madrid na melhor fase da equipe sob o comando de Zinedine Zidane, Casemiro passou a exercer outra função em campo. Ao menos na visão que o jornal El Confidencial relatou em sua edição desta segunda-feira (11) na Espanha. De acordo com o diário, o brasileiro tem recebido um ‘estranho papel’ na equipe.

Segundo do El Confidencial, o volante agora tem se posicionado mais à frente do que costumava fazer, dividindo as funções de armação merengue com Toni Kroos e Luka Modric. Na avaliação tática do jornal, Casemiro passou a se posicionar entre as linhas defensivas rivais já no momento em que a equipe inicia a construção ofensiva.

“Virado de frente para a bola como um 10, ele espera que Kroos e Modric se conectem com ele. A consequência direta é que, quando o brasileiro recebe, custa-lhe horrores virar e abrir o jogo”, apontou o jornal.

Na análise do El Confidencial, esse tem sido um dos problemas constantes da equipe de Zinedine Zidane nas últimas partidas. Sem a velocidade necessária para construir o jogo com Casemiro na nova função, o time tem sofrido com as defesas fechadas e com poucos espaços cedidos em LaLiga.

Outro fator importante nesse processo de adaptação é o ‘corredor’ que a ausência de Casemiro à frente da linha defensiva abriu, sem cobrir as subidas dos laterais, e dos meias da equipe.

“No nível defensivo, ele deixa de realizar sua maior virtude: se o time perder a bola, Casemiro está muito distante para recuperá-la, e não chega a tempo de interromper a ação ofensiva”, escreveu o El Confidencial.

Ainda segundo o jornal, o que tem camuflado a dificuldade do Real Madrid em campo são os gols de Casemiro, até o momento três na temporada. O diário, no entanto, se recorda que destes, apenas um aconteceu no decorrer de uma jogada (no jogo contra o Granada). Os outros dois nasceram de bolas paradas, quando o time conta com a organização específica para o lance.