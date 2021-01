Jornal espanhol fala do ‘dilema Militão’ para o Real Madrid

Éder Militão virou um dilema no Real Madrid, é o que aponta o jornal espanhol As nesta quarta-feira.

A publicação cita um possível interesse do Tottenham em contar com o zagueiro por empréstimo até o fim da temporada. Esta seria uma oportunidade para o brasileiro poder “jogar com regularidade e ter exposição em nível europeu”, o que poderia ser bom para “revalorizar sua figura” e para que “ganhe confiança diante de uma terceira temporada” no Real.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Por outro lado, o veículo aponta para o cenário na zaga atual, sendo que só há quatro opções para o setor. Além de Militão, o técnico Zinedine Zidane conta com Sergio Ramos, Raphael Varane e Nacho. Assim, a posição poderia ficar com poucos nomes para os próximos meses.

Dessa forma, os madrilenhos estariam entre um eventual empréstimo que poderia ser bom para atleta e clube e uma saída que significaria escassez de nomes para o setor na sequência da temporada.

Contratado junto ao Porto no meio de 2019 por 50 milhões de euros, o zagueiro de 22 anos sempre foi o reserva da dupla Sergio Ramos e Varane. Ao todo, são 23 partidas disputadas pelo Real, sendo três na atual campanha.