Jornal espanhol vê ‘política de vestiário’ do Real sob suspeita após gols de atacante de R$ 265 milhões na Alemanha

Destaque do fim de semana ao anotar dois gols em menos de 30 minutos no retorno ao Eintracht Frankfurt, Luka Jovic ganhou as páginas dos jornais espanhóis nesta segunda-feira (18). Pouco aproveitado no Real Madrid, o centroavante foi tema de um questionamento do diário AS sobre os critérios do técnico Zidane Zidane dentro do Santiago Bernabéu.

Eliminado da Supercopa após derrota para o Athletic e classificado na Champions League apenas na última rodada depois de uma campanha irregular, o time merengue sofre ainda para ter de volta um setor ofensivo como aconteceu no auge de Zidane comandando a equipe com Cristiano Ronaldo e companhia. E foi o desempenho de Jovic que acendeu o sinal de alerta sobre a ‘política de vestiário’ do técnico francês.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O jornal questiona as poucas oportunidades que Zidane deu ao atleta, em especial na atual temporada. Foram apenas cinco partidas, a última delas sendo no dia 8 de novembro, quando atuou por sete minutos.

Ao todo, Jovic disputou 32 partidas pelo Real Madrid e anotou dois gols. Em 28 minutos no Eintracht, já que foi acionado aos 62 minutos da partida contra o Schalke, ele anotou dois gols e igualou com rapidez a marca que tinha pelo time merengue.

No Real, Jovic disputou 1014 minutos. Ou seja, fez um gol a cada 507 minutos em campo. Somando o desempenho com a camisa da Sérvia, o jogador apresenta números ainda melhores. São cinco gols e duas assistências nos últimos quatro jogos.

Jovic durante jogo entre Real Madrid e Shakhtar Donetsk, pela Champions Getty Images

Se o atacante de imediato acabou com o seu maior tormento quando defendia o Real Madrid, a equipe de Zidane espera também melhorar o desempenho ofensivo. São 42 gols em 25 partidas, com uma média de 1,68 gol por partida.

O próximo desafio do Real será contra o Alcoyano, na quarta-feira, às 17h (De Brasília), pela Copa do Rei. A partida terá transmissão exclusiva do FOX Sports e cobertura em tempo real com VÍDEOS do ESPN.com.br. É uma oportunidade do time de Zidane melhorar a média de gols na temporada diante de um adversário infinitamente inferior ao Real.