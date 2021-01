jornal explica trunfo do City para bater PSG de Neymar e fechar com Messi

O futuro indefinido de Lionel Messi, aparentemente propenso a deixar o Barcelona ao fim da temporada atual, faz com que alguns clubes sonhem em ter o astro argentino no seu elenco. No momento, dois candidatos parecem brigar por isso: Manchester City e Paris Saint-Germain, cada um com suas cartas na manga.

Segundo o jornal inglês Telegraph, a confiança do City se baseia em um fator extracampo, que vai além da presença de Pep Guardiola no comando. O espanhol, que dirigiu Messi no Barcelona entre 2008 e 2012, renovou recentemente com o time de Manchester até junho de 2023, para muitos um indicativo da ida do craque para a Inglaterra.

O trunfo para seduzir Messi é a porta de entrada do atacante para a Major League Soccer (MLS), liga dos Estados Unidos que o camisa 10 já declarou ter vontade de atuar no fim da carreira. O City faz parte de um grupo que tem também o New York City, franquia norte-americana que já teve craques como Andrea Pirlo, David Villa e Frank Lampard no passado.

Assim, segundo o Telegraph, o City acredita que Messi aceitaria a proposta para atuar em Manchester por mais dois ou três anos e depois se transferiria para os Estados Unidos. Como fica sem contrato em junho, o craque não custaria uma taxa de transferências ao próximo clube que escolher.

Lionel Messi celebra seu gol pelo Barcelona sobre o Levante por LaLiga Getty

Messi falou recentemente sobre sua situação. Disse que só definirá o futuro ao fim dos atuais campeonatos, não descartou a possibilidade de continuar em Barcelona e nem de buscar outra experiência, que nunca viveu no futebol profissional. O atacante soma 12 gols em 20 partidas na temporada 2020-21.