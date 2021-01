Jornal inglês diz que Barcelona tentará a contratação de Agüero

Um dos maiores ídolos da história do Manchester City, o atacante Sergio ‘Kun’ Agüero pode estar vivendo seus últimos meses com a camisa do clube inglês. Com vínculo somente até o final da temporada, em junho, o argentino é alvo do Barcelona, segundo a imprensa britânica.

+ Veja a tabela da Champions League

De acordo com informações do jornal “The Sun”, os catalães estão monitorando a situação do jogador, que até o momento tem o futuro indefinido. O atleta de 32 anos, inclusive, já pode assinar um pré-contrato gratuito com qualquer equipe.

+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021

A publicação, no entanto, afirma que o Barcelona terá concorrência para fechar com o argentino. O Paris Saint-Germain, a pedido de Mauricio Pochettino, também tem interesse em Agüero.