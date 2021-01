jornal lista cinco ‘conclusões’ do River Plate antes de encarar Palmeiras na Libertadores

O Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, disputado no último sábado (02), foi uma verdadeira lição de casa para Santos e Palmeiras, que respectivamente, são os adversários dos argentinos nas semifinais da Conmebol Libertadores, que iniciam nesta semana. E alguns pontos da partida interessa demais aos brasileiros.

Em sua edição online, o jornal Clarin apontou seis lições tiradas por Marcelo Gallardo no empate em 2 a 2 em La Bombonera, pela Copa Diego Maradona.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

E algumas destas indicações interessam (e muito) a Abel Ferreira. Dos seis pontos listados pelo diário, cinco terão influência direta no confronto da próxima terça-feira (05).

Desgaste físico

Mesmo ciente do confronto importantíssimo contra o Palmeiras, Gallardo fez questão de não mandar a campo uma equipe alternativa contra o Boca Juniors. O efeito disso, para o jornal Clarín, será colocado à prova na semifinal da Libertadores. E isso ficou ainda mais claro quando Enzo Perez foi flagrado motivando seus companheiros ainda no aquecimento da partida, enquanto gritava: “Vamos pensar no jogo de hoje, não da terça-feira”.

O treinador relacionou o que tinha de melhor para a partida (Casco e Angileri estavam lesionados), e usou Matias Suarez e Nacho Fernandez nos últimos 45 minutos do jogo contra o maior rival.

Nacho Fernandez

Na avaliação do Clarin, a atuação de Nacho Fernandez foi uma das principais notícias para os torcedores do River Plate após o Superclássico. Mesmo com apenas com meio tempo em campo, o meia retomou o melhor nível em campo, e deu uma assistência para o gol de Rafael Santos Borré. O armador é um dos pilares do time argentino na era Gallardo.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Vocação ofensiva

Mesmo sem ainda estar no melhor nível do futebol e jogando contra o Boca Juniors dentro de La Bombonera, o River Plate não abriu não daquilo que foi classificado pelo jornal como ‘vocação ofensiva’, terminando a partida com 72% de posse de bola, na casa do rival.

“Apesar de não contar com a precisão de outras partidas, o time não se desesperou. Foi paciente para encontrar seus momentos. Abriu o campo como sempre faz: às vezes com os pontas, às vezes com os laterais. E tentou manter o jogo apoiado para atacar os espaços, como sempre costuma fazer”, escreveu o Clarín.

Problemas defensivos

Se a ‘vocação ofensiva’ segue viva no River Plate, a solidez defensiva já não está nos melhores dias. Na avaliação do jornal, o atual time de Gallardo sofre quando precisa se defender, e já não rende como quando contava com Martínez Quarta e Maidana como dupla de zagueiros.

No Superclássico o time teve Robert Rojas e Paulo Díaz como titulares. Além disso, a escalação de Pinola como lateral-esquerdo fez com que o retorno de Milton Casco ou Fabrizio Angileri fique ainda mais urgente para o confronto diante do Palmeiras.

A nova joia

Um dos achados de Marcelo Gallardo no elenco do River Plate em meio às dificuldades enfrentadas em 2020, Federico Girotti se mostrou confiável em grandes partidas. E mesmo com apenas 21 anos, o jovem atacante garantiu seu lugar como opção para o treinador para a reta final decisiva, principalmente após a saída de Lucas Pratto, emprestado ao Feyenoord (HOL).

River Plate e Palmeiras abrem a semifinal da Conmebol Libertadores nesta terça-feira (05), em partida no Estádio Libertadores de América, já que o Monumental de Núñez passa por reformas. A partida de volta acontece no dia 12, no Allianz Parque. A final da competição acontece no dia 30 de janeiro, em partida única, no Maracanã.