Jornal lista problemas e diz que Vinícius Jr. vive ‘encruzilhada’ no Real Madrid: ‘Futuro no ar’

Momento delicado para Vinícius Jr. no Real Madrid. Contratado como uma das grandes esperanças do Merengue para o futuro, o ex-Flamengo vem tendo um presente que lança algumas dúvidas no ar em relação ao seu sucesso no clube. Na atual campanha, são 22 jogos disputados, porém, apenas 10 deles como titular. Ao todo, são 1020 minutos em campo.

Em publicação nesta quarta-feira (20), o jornal espanhol Marca, conhecido por cobrir o dia a dia do Real há muitos anos, listou alguns dos problemas que vêm dificultando a passagem do brasileiro pelos Blancos. O veículo usa, inclusive, o termo ‘encruzilhada’ ao tratar da situação do camisa 25 no clube.

O primeiro problema é a presença de Eden Hazard no plantel. Contratado com grande esperança junto ao Chelsea, o belga pouco jogou nessas duas temporadas em que está no Santiago Bernabéu, muito por conta das seguidas lesões, mas o peso da sua contratação não faz o técnico Zinedine Zidane pensar duas vezes antes de colocá-lo em campo como titular.

Na atual temporada, Hazard soma apenas 10 jogos pelo clube espanhol e anotou dois gols. E se por um lado o belga pouco jogou, o Marca deixa claro que Vinícius Jr. também soube aproveitar muito poucos as oportunidades que teve quando precisou substituí-lo.

No ranking de jogadores com mais minutos em campo na atual temporada, Vinícius é apenas o 12º, à frente do próprio Hazard, que não chega nem aos 500 minutos.

Em segundo lugar, o Marca classifica o jovem atacante brasileiro, de 20 anos, como um jogador de ‘altos e baixos’. Em algumas partidas, contribui com gols e assistências, mas num curto espaço de tempo também pode fazer jogos apagados, o que faz Zidane repensar duas vezes a possibilidade de usá-lo como titular.

Além disso, e já falando do terceiro problema listado pelo jornal, a concorrência de Vinícius Jr. no plantel merengue também é muito grande. Além de Hazard, Marcos Asensio e Lucas Vázquez são outros dois jogadores que também vêm sendo pedra no sapato do brasileiro.

Por fim, o veíclo espanhol dá duas soluções para que o panorama de Vinícius Jr. mude no Real e deixa o futuro do brasileiro ‘no ar’: a primeira, que Zinedine Zidane deixe o cargo de técnico do clube, algo que neste momento é bem difícil. A segunda, é que o brasileiro busque um novo clube, e o Marca cita o próprio Paris Saint-Germain, que tentou contratá-lo há algumas temporadas, como uma possibilidade.

Vale lembrar, que o ex-Flamengo, muito além de uma oportunidade no time titular do Real Madrid, também sonha com uma convocação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E, no momento, são apenas 16 minutos em campo com a camisa da seleção brasileira, sendo que Vinícius ficou de fora das últimas convocatórias do técnico Tite.