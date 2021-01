jornal revela ‘mudanças imediatas’ de Pochettino no PSG

Tudo mudou na capital da França após a chegada de Mauricio Pochettino. Ao menos é isso o que garante o tradicional jornal francês L’Equipe.

De acordo com informações de bastidores apuradas pelo diário, o ambiente no Paris Saint-Germain mudou desde a chegada do argentino. A palavra de é ordem é intensidade.

Segundo publica o veículo, a maior mudança desde que o novo técnico desembarcou em Paris está nos treinamentos. Fontes ouvidas pelo jornal apontam bem ‘apenas o aquecimento com Pochettino é equivalente o treinamento com Tuchel’, em referência aos trabalhos do ex-comandante parisiense, anunciado na última terça-feira (26) no Chelsea.

As atividades, ainda segundo o L’Equipe, também mudaram de horário e agora estão programadas para o período da manhã. Antes ocorriam de tarde por um pedido dos jogadores a Thomas Tuchel, revelou a mesma fonte.

A intensidade da atividade tem chamado a atenção. Durante as duas horas que está à frente do treinamento (Pochettino é quem comanda as sessões, e não seu staff), o treinador tem exigido o máximo dos jogadores, principalmente para toda composição defensiva, partindo de Neymar e Mbappé.

Ainda de acordo com as mesmas fontes ouvidas pelo L’Equipe, as duas estrelas do PSG ‘fizeram o que queriam’ na equipe no plano tático. Com o argentino, o cenário é outro, segundo o jornal.

Mauricio Pochettino comanda treino do PSG Getty Images

A ideia do comandante é preparar o elenco na parte física e estratégica para a fase decisiva da temporada. Por isso a atenção foi redobrada nas atividades no Camp des Loges, centro de treinamento do PSG.

Mas mesmo com as elevadas exigências, Pochettino tem agradado. E isso passa pela forma como o treinador tem se relacionado com o elenco, ficando mais próximo dos jogadores e estreitando o diálogo.

Com praticamente um mês à frente do Paris Saint-Germain, o treinador já conquistou o título da Supercopa da França diante do rival Olympique de Marseille. O trabalho, no entanto, está voltado para o próximo 16 de fevereiro, quando os franceses terão pela frente o Barcelona, na abertura das oitavas de final da Uefa Champions League, declaradamente o maior objetivo do clube.