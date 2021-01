Jornalista da Globo revela como Luiz Carlos Jr. a conquistou: ‘Ele estava de olho em mim’

Jacqueline Brazil, jornalista do ‘Hora 1’ e Luiz Carlos Jr, narrador do ‘SporTV’, participaram neste domingo do programa ‘Domingão do Faustão’, da ‘Globo’ e deram detalhes do inicio do relacionamento do casal, que está junto desde o meado de 2020, mas só assumiram publicamente no final do ano.

– Eu sou muito difícil. Ele estava de olho em mim. Ele disse: ‘Thiago, quero conhecer Jacquelline Brazil’ – disse a jornalista, revelando que o jornalista Thiago Oliveira foi o ‘cupido’ da relação.

– ‘Jack, tenho um amigo que é o number 1 do SporTV, o Luiz Carlos’ – conta ela, revelando como Thiago fez a ‘ponte’ entre o casal.

– E ficamos conversando por muito tempo nas redes sociais. Depois de três semanas dei meu WhatsApp – completou.

Jacqueline relembrou ainda que Luiz passou a acordar todos os dias antes das 4h da manhã para poder mostrar para a amada que estava acompanhando o trabalho dela no ‘Hora 1’, jornal da madrugada da ‘Globo’.

– Às 4h da manhã eu tirava foto dela no ar [no ‘Hora 1’]. Eu pensava, isso vai até quando – disse, aos risos, Luiz Carlos.

– Ele dava boa noite às 17h30 todos os dias – completou Jacqueline, revelando o horário que ela dorme para participar do jornal.