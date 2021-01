Jornalista demitida da Globo diz estar aliviada após desabafo nas redes: ‘Nunca escondi nada’

A apresentadora Carina Pereira já tinha usado suas redes sociais para compartilhar que foi demitida da Globo e revelou ter sofrido assédio dentro da emissora, nesta terça-feira. Em entrevista, a jornlista, ex-“Globo Esporte”, contou que já pensava em deixar o canal e relatou estar “aliviada”.

+ Cruzeiro na luta! Confira e simule os próximos jogos da Série B do Brasileirão

+ Veja todos os confrontos diretos que acontecerão entre os postulantes ao título brasileiro

– Eu nunca escondi nada de ninguém. E aí quando eu saí, muita gente ficou perguntando porque eu saí, ou ficaram tipo: “Sinto muito, é uma pena”. E eu queria contar um pouco da história, porque não era para sentirem pena de mim. Eu estava aliviada. Foi algo bom que aconteceu na minha vida e eu já estava me planejando – contou ela ao Uol.

Na segunda-feira, em vídeo publicado no Instagram, Carina Pereira revelou que sofreu assédio moral de superiores da emissora. No relato, ela contou que foi “mudada de horário e de função” após realizar uma denúncia na ouvidoria da empresa, e que se sentiu a única prejudicada depois da denúncia.

Antes disso, a comunicadora passou por um “climão” ao entrar ao vivo sabendo de própria demissão. Carina chegou em 2014 na Globo e antes já havia se destacado na afiliada TV Integração. No canal, ela apresentou a edição mineira do programa esportivo. Depois, a jornalista assumiu a bancada do “Bom dia Minas”.