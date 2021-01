Jornalista vê Botafogo na Série B e questiona: ‘Quando o outrora Glorioso conseguirá voltar?’

O Botafogo amargou mais uma derrota, desta vez por 2 a 1 para o Santos na Vila Belmiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e é o lanterna da competição. A situação dramática, para o jornalista Renato Maurício Prado, não tem reversão. RMP afirmou novamente que acreditar em um não rebaixamento do Glorioso é pior que crer em Papai Noel e questionou quando o clube retornará à Série A.

– O Botafogo perdeu onze jogos seguidos! Não sei se é recorde, mas achar que ainda dá pra escapar da Segundona é pior que crer em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Mula sem cabeça, Boitatá, Curupira etc. A pergunta é outra: quando o outrora Glorioso conseguirá voltar à Série A? – escreveu RMP em sua conta no Twitter no último domingo.

O Botafogo é o 20º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados, faltando oito rodadas para o fim da competição. Buscando manter acesa a chama da esperança, o time de Barroca enfrentará o Atlético-GO na próxima quarta-feira, às 17h, no estádio Nilton Santos.