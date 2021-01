Jornalistas da Record reprovam promoção de Augusto Nunes e planejam demissão · .

A inesperada promoção de Augusto Nunes a diretor de Redação do portal R7.com, anunciada na quinta-feira (7), pegou os jornalistas do site da Record de surpresa e instaurou um clima de desespero. Decepcionados com a chegada do novo chefe, muitos já estão procurando emprego na concorrência.

A reportagem conversou com profissionais de diferentes níveis do R7, desde repórteres a editores, e todos reagiram com espanto à promoção de Nunes. Os jornalistas ouvidos –que pediram anonimato–, reprovaram a efetivação do novo diretor, que assumirá o posto apenas no dia 18 deste mês.

As mais variadas críticas foram feitas a Augusto Nunes, mas a principal é que o veterano seria uma pessoa difícil de lidar. E muitos temem que a linha editorial do portal sofra interferências, já que o veterano é um ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

O clima de insatisfação é geral, e muitos já começaram a procurar emprego em outros veículos.

O nível de empolgação de Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record, no comunicado emitido pela emissora anunciando a promoção de Nunes é inversamente proporcional ao descontentamento da equipe.

“Augusto Nunes tem uma trajetória ímpar no jornalismo brasileiro. Há 50 anos, com seu texto primoroso, revela os bastidores dos gabinetes mais poderosos do país. Além da escrita leve e arguta, tem enorme capacidade para comandar uma Redação. Nenhum outro profissional dirigiu tantos veículos fundamentais na história do nosso jornalismo”, disse Guerreiro no comunicado.

Além de diretor de Redação do portal, Nunes continua com a sua coluna diária no R7.com e como comentarista do Jornal da Record. Além disso, seguirá no time de apresentadores da rádio Jovem Pan, na qual comanda o programa Direto ao Ponto.

Essa não é a primeira vez que o jornalista exercerá uma função de comando em um veículo jornalístico. Ele já foi chefe em publicações como O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, revista Época e Zero Hora.