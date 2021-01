JOVEM APRENDIZ: EMS abre vagas para estudantes do ensino médio

O programa #JovensOperadoreseOperadoras do grupo NC, dono do maior laboratório farmacêutico no Brasil, EMS, já está com inscrições abertas. Neste ano, serão oferecidas 20 vagas para jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 18 e 22 anos, para atuação no interior de São Paulo.

Em parceria com o SENAI, a iniciativa tem duração de dois anos. O objetivo do programa é abrir portas para estes jovens e apoiar a conquista do primeiro emprego por meio da capacitação e desenvolvimento profissional durante esse período.

O programa compreende, ainda, aulas de Comunicação Oral e Escrita, Desenho Técnico e Fundamentos de Manutenção. De segunda à sexta-feira, os profissionais terão aulas no SENAI Sumaré e atuarão, também, diretamente na EMS, tendo contato com processos produtivos e internos.

Como se inscrever para o programa da EMS

Os interessados em participar do programa podem se candidatar até o dia 17 de fevereiro diretamente no site https://ems.gupy.io/jobs/607036.

Serão aceitos estudantes regularmente matriculados em escolas públicas das cidades de Hortolândia, Monte Mor e Sumaré, todas localizadas no interior de São Paulo. Para concorrer, no entanto, é preciso ter 75% de aproveitamento no histórico escolar. Jovens com idade entre 18 e 22 anos que já concluíram o Ensino Médico também podem se inscrever.

Importante notar que além de bolsa-auxílio, os contratados terão uniforme, refeitório na empresa e auxílio transporte durante todo o período.

Ao final do programa, os alunos receberão um certificado de aprendizado e poderão concorrer à oportunidades internas de modo a integrar o quadro de colaboradores da empresa. Para tanto, o profissional não poderá ter faltas no programa, precisará concluir o Ensino Médio e ter bom aproveitamento e avaliação.

