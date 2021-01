Jovem Camavinga é o próximo alvo do Real Madrid, segundo jornal

Além de David Alaba, Real Madrid tem mais um alvo para reforçar sua equipe: Eduardo Camavinga, jovem meio-campista de 18 anos. Segundo o jornal Marca, o clube merengue e o jogador conversam desde o verão passado, mas a pandemia da covid-19 fez com que o Real não tentasse grandes investimentos.

Real Madrid tem interessem tem interesse em promessa francesa

O jovem atleta atua pelo Rennes, da França, clube no qual foi revelado. Nessa temporada, seus números são modestos: em 16 jogos, anotou um gol e duas assistências. Ainda assim, é tido com uma das maiores promessas do futebol mundial.

Em outubro de 2020, o angolano naturalizado francês quebrou um recorde com a seleção francesa: marcou um gol com 17 anos e dez meses, se tornando assim, o jogador mas jovem a marcar pela França em mais de um século.

O jogador tem contrato com o clube francês até 30 de junho de 2022 e seu atual valor de mercado é de 60 milhões de euros (385 milhões de reais), segundo o Transfermarket.