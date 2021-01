Joyce impede Eugênio de bancar ‘mutilação’ de Ivana · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) forçará a barra para impedir que Ivana (Carol Duarte) tire os seios em A Força do Querer. Preocupado com o bem-estar da filha, Eugênio (Dan Stulbach) tentará manter a mesada que dá à herdeira. Porém, a socialite se mostrará irredutível e alegará que não vai bancar a “mutilação” da trans.

A discussão do casal acontecerá a partir do próxima segunda (25). A essa altura da trama, Ivana terá decidido sair de casa até que seus pais assimilem a sua transição de gênero. Ela irá morar com Nonato (Silvero Pereira).

O folhetim também avançará três semanas no tempo e a loira aparecerá com traços masculinos. Ela ficará cada vez mais convencida de que precisa retirar os seios para completar sua transição. Para isso, a jovem contará com o dinheiro que ganha dos pais. Porém, a patroa de Zu (Claudia Mello) exigirá que marido corte o benefício.

Mas Eugênio não ficará feliz com a proibição. O advogado temerá que a jogadora de vôlei sofra algum tipo de violência sem o apoio da família. A indecisão o fará pular um dia de trabalho e correr para sua casa. O ex-amante de Irene (Débora Falabella) confessará seu medo à mulher.

“Não consigo fixar a cabeça em mais nada. Joyce, a gente precisa conversar sobre a Ivana”, falará o pai de Ruy (Fiuk), confuso. A dondoca temerá que o marido tenha agido por suas costas e depositado a mesada de Ivana.

Estratégia perigosa

“Não me desautoriza, Eugênio! É pedir demais que eu contribua ou que eu banque essa mutilação que ela tá fazendo com ela”, pedirá a cunhada de Eurico (Humberto Martins).

O advogado negará a ajuda, mas temerá o “mundo cão” que a herdeira enfrentará sem dinheiro e o apoio da família na decisão de seguir com a transição de gênero: “Joyce, eu tenho lido sobre o assunto. Essas pessoas sofrem violência, muitas pessoas são mortas”.

Conservadora, a madame responderá que também está fazendo suas pesquisas, mas tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ela argumentará que o casal não poder apoiar a transexualidade da filha exatamente por conta dessa violência e que, sem dinheiro, Ivana voltará para casa.

