Juan Cuadrado, jogador da Juventus é diagnosticado com covid-19

O meia-atacante da Juventus, Juan Cuadrado, foi diagnosticado com covid-19. O clube italiano faz testes frequentes no elenco e anunciou durante esta semana o caso do lateral brasileiro, Alex Sandro.

Essas perdas são ainda mais importantes tendo em vista o confronto da Juventus nesta quarta-feira, contra o Milan. O treinador Andrea Pirlo não poderá contar com dois dos seus atletas titulares na equipe.

Segundo comunicado da Juventus, os dois jogadores foram afastados do clube para poder passar o período de quarentena sob observação. Cuadrado está assintomático, enquanto Alex Sandro teve sintomas leves.

A partida desta quarta entre a Juventus e o Milan acontece, às 16:45, no estádio San Siro. O confronto é válido pelo campeonato italiano.