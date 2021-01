Juanfran admite ofertas para sair do São Paulo, mas afirma: ‘Vou deixar minha vida até o final’

O futuro de Juanfran ainda segue uma incógnita no São Paulo. Com contrato até o final de fevereiro, quando terminará a atual temporada do futebol brasileiro, o lateral-direito espanhol ainda não sabe se irá renovar o seu vínculo.

O experiente jogador, de 36 anos, deu entrevista coletiva após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional e a consequente perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre sua permanência, Juanfran abriu o jogo e foi sincero sobre a situação.

– Tive ofertas de outros times para sair, mas decidir ficar aqui até o final. Saindo ou não campeão, vou estar orgulhoso de vestir essa camiseta. Não sei o que vai acontecer no ano que vem. Não era o melhor para mim ficar aqui nestes dois meses, não sei se o São Paulo vai querer renovar – afirmou.

Mesmo com a situação indefinida, Juanfran fez questão de ressaltar que dará o melhor de si pelo período que ficar no Tricolor. Ele usou até palavras fortes para explicar as questões que o fizeram ficar e conquistar um título pelo clube.

– Daqui até o final vou deixar minha vida. Não era o melhor para mim ficar aqui nestes dois meses, não sei se o São Paulo vai querer renovar, mais de mim, mas vou deixar minha vida até o final. Se tenho que estar f…., que falem m… de mim até o final do ano que falem, que deem risada de mim que falei que sairia do São Paulo campeão, mas eu sigo acreditando. Vou deixar minha vida daqui até o final – finalizou.

Segundo informado pela ‘Gazeta Esportiva’ e confirmado pelo LANCE!, há o interesse da diretoria são-paulina em renovar com o jogador, mas o alto salário e a desvalorização do Euro em relação ao Real podem frear a iniciativa.

Juanfran chegou ao clube em 2019 e realizou 54 jogos pelo São Paulo.