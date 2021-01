Juanfran faz exames, que descartam fratura, e espanhol tem mais chance de atuar contra o Inter

A comissão técnica do São Paulo recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (18), na reapresentação do elenco após empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba.

O lateral-direito Juanfran fez exames de imagem no antebraço esquerdo, após pancada sofrida no jogo de domingo (17), em que teve até que ser substituído. O diagnóstico foi positivo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O resultado não apontou fratura no braço do jogador espanhol, que ainda sente dores, mas agora tem mais chances de estar em campo na quarta (20), contra o Internacional, no Morumbi. As informações são do repórter Eduardo Affonso, da ESPN.

Juanfran fez apenas um trabalho de recuperação no Reffis do CCT da Barra Funda e será reavaliado novamente nesta terça (19). Caso mostre evolução, poderá jogar normalmente. Se não, Igor Vinícius é o substituto natural.

O São Paulo já sabe que não terá o zagueiro Arboleda, suspenso com três cartões amarelos, e o meia Hernanes, isolado após testar positivo para COVID-19.

Fernando Diniz ficou irritado no Mineirão Rubens Chiri/saopaulofc.net

A expectativa é sobre Luciano, que não joga desde 26 de dezembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã. Ele se recupera de uma inflamação na coxa esquerda e tem chances de ser relacionado.

Nesta segunda, de acordo com o São Paulo, Luciano trabalhou no campo com aqueles que atuaram pouco ou nada contra o Athletico. Isso aumenta as chances de aproveitamento do camisa 11, vice-artilheiro do time na temporada, com 15 gols.