Juanfran rejeita renovação com São Paulo e tem ‘obsessão’ antes de ir embora: ser campeão brasileiro

Restam oito jogos para o São Paulo encerrar a temporada. É o tempo para o Tricolor buscar o fim da fila, que já dura desde 2012, e também provavelmente se despedir de Juanfran.

A ESPN apurou, com pessoas próximas ao jogador espanhol, que a sua permanência no Morumbi é improvável. E não por falta de interesse do Tricolor, que procurou o camisa 20 “várias vezes” nos últimos meses com uma proposta para mantê-lo por mais uma temporada, até o fim de 2021.

No entanto, é Juanfran que não pretende seguir no Brasil. O lateral-direito de 36 anos está feliz no São Paulo e adaptado à cidade, mas deseja voltar a conviver com sua família, que seguiu na Espanha. Ele deixou clara a intenção à diretoria tricolor, nas últimas conversas, o que torna o acordo inviável.

Segundo apuração da ESPN, vários clubes europeus e também da Major League Soccer, dos Estados Unidos, fizeram sondagens ao jogador, que ainda não abriu negociações com ninguém. Existe até a possibilidade de encerrar a carreira após deixar o Morumbi.

Uma coisa é certa: Juanfran quer deixar o São Paulo campeão. E a única forma de isso acontecer é conquistar o Brasileirão, último campeonato que sobrou ao time, eliminado no Paulistão, na Conmebol Libertadores, na Copa Sul-Americana e por último na Copa do Brasil.

Por tudo isso, o espanhol está “obcecado” pela chance de tirar o São Paulo da fila. Ele não quer sair sem cumprir a promessa de ser campeão no futebol brasileiro.

Revelado pelo Real Madrid, Juanfran passou ainda por Espanyol e Osasuna até encontrar sucesso no Atlético de Madrid, onde jogou de 2011 a 2019. Por lá, venceu duas vezes a Europa League, foi campeão de LaLiga, da Copa do Rei e também da Supercopa da Europa e da Supercopa da Espanha.