Juliano Camargo, do Sampaio Corrêa, pode ser novo diretor de futebol do Botafogo

O Botafogo mudou de diretoria, que já trabalha pensando nos próximos passos no futebol. O presidente Durcesio Mello pode ir atrás de um profissional para ser o diretor.

O nome que surgiu nos últimos dias foi o de Juliano Camargo, atualmente no Sampaio Corrêa. Ele teria sido oferecido a diretoria alvinegra, que gostou da opção.

Em favor de Juliano Camargo está o fato do Sampaio Corrêa estar fazendo uma boa campanha na Série B com uma das folhas salariais mais baixas do campeonato. Por isso, os alvinegros veem o profissional com experiência para este tipo de trabalho.

Juliano Camargo chegaria ao Botafogo para trabalhar com Túlio Lustosa, gerente de futebol, e o técnico Eduardo Barroca. Ambos devem permanecer para a próxima temporada independente do que acontecer com a equipe no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo luta desesperadamente para escapar do rebaixamento na Série A. Atualmente, os alvinegros ocupam a penúltima posição, seis pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da degola.