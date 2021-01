Juliette brinca sobre relacionamentos na casa: ‘Sou ex de três’ | casa BBB

Na área externa da casa do Big Brother Brasil, Juliette conversa com Viih Tube, Gilberto, Rodolffo, Projota e Arcrebiano. A sister começa a falar sobre suas relações dentro da casa e diverte o grupo: “Eu já, nesse programa, eu já casei, já separei, tive filho, imaginei casamento, já vi que não é isso, já pensei, já dispensei. Olhe… Já estou no segundo, terceiro relacionamento, em três dias. Ontem mesmo a gente começou um relacionamento e acabou no mesmo dia. Não foi?”