Juliette confessa a Lumena: ‘Queria pedir desculpas a você por muitas coisas’ | casa BBB

“Primeiro não. É um grande…”, emenda Juliette. “Te ver, dá uma degringolada em mim porque eu me identifiquei com você”, fala Lumena. “Dói em mim também. E eu sei que você não está errada. Eu sei disso. Vai dar certo”, diz a maquiadora.

Lumena interrompe. “Não, fique tranquila. A gente está aqui, muito…”, diz a sister. “Aprendendo. Está todo mundo com medo”, completa Juliette. “Aprendendo. Exato”, concorda a baiana. “Só que eu estou deixando o medo me levar”, ressalta a maquiadora. “Respire, faça a sua rotina. Acorde, se conecte com você que as coisas vão fluindo”, aconselha Lumena.