O papo entre Viih Tube e Juliette continua na sala da casa do BBB21. Depois de ouvir a amiga, a maquiadora diz que tem consciência de tudo o que estão falando dela e diz: “Eu sei que magoei as pessoas. Quero provar com atitudes. Fiuk quem disse: ‘Eu não quero que você fale. Eu quero que você aja’, e é isso que vou fazer”. Juliette conta sua conversa com o ator e cantor para Viih Tube.