Juliette se dá mal no primeiro dia de BBB21, e Caio ganha apoio de fãs · .

No Big Brother Brasil, o ditado que diz que a “primeira impressão é a que fica” não tem muito valor. As opiniões sobre os participantes costumam mudar com certa frequência. No primeiro dia de BBB21, Juliette Freire, uma das mais queridas no Pipoca quando a lista foi divulgada, virou alvo de um certo “ranço” de parte da web e se deu mal; já Caio Afiune caiu no gosto do público por suas piadas e pela relação com o ídolo e agora melhor amigo, Rodolffo.

Falante e extrovertida, Juliette foi uma das três mais votadas no Pipoca e conquistou a imunidade na primeira semana. Ganhou páginas de fãs na internet, teve tags entre os assuntos mais comentados do Twitter e entrou na casa na segunda-feira (25) com pinta de quem se daria bem com a opinião popular.

O problema da advogada nestas primeiras horas de programa, no entanto, tem sido amar demais. Confinada com Fiuk e outras quatros pessoas em uma parte separada da sede principal, ela começou brincando sobre um possível interesse no cantor.

Os dois fizeram piadas, trocaram abraços e criaram uma sintonia. Os primeiros contatos entre o “casal” fizeram com que internautas até promovessem uma campanha para que, de fato, eles tivessem algo.

Após a liberação do pay-per-view, porém, os telespectadores começaram a perceber que a brincadeira de Juliette já estava ficando insistente, o que deixou Fiuk até sem graça em alguns momentos. Ela falou que queria vê-lo tomando banho, citou que teria ciúme se o artista ficasse com outra e insistiu na ideia de formação de casal.

O comportamento não pegou bem. Até mesmo Projota, que também está na casa extra com a advogada, a chamou de “vtzeira”. Nas redes sociais, os comentários são de que ela estaria “torturando” Fiuk e que a paraibana terá uma crise de ciúme caso outra sister tente algo com ele. Além disso, os que shipparam o casal na estreia já estão arrependidos.

Já Caio, que recebeu críticas de parte dos internautas por seguir o presidente Jair Bolsonaro no Instagram, no dia da divulgação da lista, tem conseguido melhorar a sua imagem junto ao público, por conta do jeito bem-humorado. Amigo do sertanejo Rodolffo, o fazendeiro passa o dia contando piadas.

“Não me julguem, mas já to amando o Caio. É muito carismático”, escreveu Denise Ellen no Twitter. “Amiga, o Caio é legal e engraçado; e a Juliette é um porre”, lamentou uma usuária que usou um meme de Rafa Kalimann e Manu Gavassi no BBB20. “Eu tava pronta pra odiar o Rodolffo e o Caio, mas eles não deixaram”, reagiu um perfil identificado como Anna.

Veja abaixo reações sobre Juliette e Caio no primeiro dia de BBB21:

Eu hoje apagando os tweeters que fiz ontem shipando fiuk e juliette 🤡#BBB21pic.twitter.com/EDFM8KOcnU

Eu vendo a juliette enchendo o saco do Fiuk a cada 5 segundos #BBB21pic.twitter.com/fwlxBoZZbv

O Fiuk tá procurando coisa pra limpar na casa pra não ter que ficar parado perto da Juliette

bbb 24h pic.twitter.com/b6szueE6tp

Toda vez que eu coloco na casa extra, a Juliette tá torturando o Fiuk

Eu queria dizer que se eu shippei Fiuk e Juliette um dia, essa pessoa não existe mais.#BBB21pic.twitter.com/YW3QTQneJs

Fiuk disse que é ansioso e pediu para que as pessoas lhe chamem a atenção caso seja grosso. Juliette disse: “E muito bem por ter falado, porque como eu tô apaixonada, eu não falaria de início, e você falou. […] O amor pega a gente, né? Vou até me afastar…” #BBB21pic.twitter.com/bsjpP2rmfq

Não me julguem, mas já to amando o Caio. É muito carismáticooooooo #bbb21#caiopic.twitter.com/wyfRFUMs4s

Mano kkkkk o Caio chamando o Rodolffo de meu bombom kkkk pic.twitter.com/AnpDCqb8iL

Já estou preparada para passar pano para o Rodolffo e o Caio vcs que lutem kkkkkkkk viva o besta e o boca de sacola 🥳🥳 eu já amo pic.twitter.com/eN0yiVRHWd

Eu vendo o Caio na chamada // Eu vendo o Caio no dia a dia #BBB21pic.twitter.com/yrrT7gVINR

amiga o Caio é legal e engraçado e a Juliette é um porre#RedeBBB#BBB21pic.twitter.com/GOrLVuup7Y

Nosso entretenimento está garantido com o Caio no #BBB20pic.twitter.com/VlXmaOGIX0

Ontem: eu odiei o Caio

Hoje: eu amei o Caio e o Rodolffo boca de sacola kkkkkkkkk pic.twitter.com/WUVNzui4YC

conhecendo o Caio na chamada do programa // eu agora toda vez que o Caio abre a boca #BBB21pic.twitter.com/RcO9Pco8Rp

