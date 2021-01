Julio Casares agradece Leco por transição e anuncia Pimenta como consultor

Na noite de sexta-feira, Julio Casares assumiu a presidência do São Paulo. Depois de 1907 dias, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deixou o cargo e passou a posse para o ex-diretor de marketing do clube. Em discurso no salão nobre do estádio do Morumbi, Casares agradeceu Leco pelo processo de transição nos últimos dias de 2020.

“Leco tem feito a transição são-paulina com transparência, mostrando que o São Paulo é grande. Obrigado, parabéns pela sua postura”, elogiou o novo presidente.

A gestão de Leco no Tricolor paulista começou em outubro de 2015, quando foi eleito para lugar de Carlos Miguel Aidar, que havia renunciado semanas antes por denúncias de corrupção. Desde então, sua administração sofreu críticas por conta do aumento de dívidas, alto número de contratações e falta de títulos.

Também em seu discurso de posse, Julio Casares anunciou que contará com outro ex-presidente durante seu mandato. O novo presidente revelou que José Eduardo Mesquita Pimenta, mandatário do clube entre 1990 e 1994, será consultor em sua gestão.

“Pimenta vai ser o patrono, vai estar do nosso lado, com experiência e sabedoria. Conto com todos os ex-presidentes do São Paulo, vou requisitá-los sim para trocar de ideias quando necessário”, explicou.

Pimenta ficou marcado por ter presidido o Tricolor em uma época dourada. Sob sua administração, o time conquistou duas Libertadores, dois Mundiais, um Brasileiro, dois Paulistas, duas Recopas Sul-Americana e uma Supercopa Sul-Americana, além de títulos menos expressivos como a Copa Conmebol e os Troféus Ramon de Carranza e Teresa Herrera. Em 2017, Pimenta tentou voltar ao principal cargo diretivo do clube, mas acabou derrotado por Leco na eleição.

Julio Casares assume a presidência do São Paulo com os objetivos de encerrar o jejum de títulos de oito anos e diminuir a dívida que disparou nos últimos dois anos, estimada em R$ 600 milhões.