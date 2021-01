Julio Casares visita Cotia e se apresenta ao elenco sub-20 do São Paulo

Após tomar posse da presidência do São Paulo na sexta-feira, Julio Casares viveu seu primeiro dia como mandatário do clube. Neste sábado, o novo presidente visitou o Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, e se apresentou ao elenco sub-20 do Tricolor.

Ao lado de Carlos Belmonte, homem forte do futebol do clube na nova gestão, Casares conversou com os jogadores e membros da comissão técnica que enfrentam o Athletico-PR no domingo, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria.

“Estou muito feliz de voltar a Cotia, sempre muito bem organizado. Quero cumprimentar o Pedro Smania (coordenador das categorias de base), que também vai viajar com vocês para Curitiba, e queria apresentar o Carlos Belmonte, que vai ser nosso homem do futebol profissional e vai estar integrado com a base. Não existe Cotia e Barra Funda, é uma coisa só. Podem acreditar que essa integração vai acontecer”, disse.

“Nós estaremos ao lado de vocês. O resultado é claro que é importante, mas, mais importante que o resultado, é o amor à marca do São Paulo. Amor ao São Paulo é o que interessa. Vocês serão profissionais do time principal em breve, tenho certeza disso, e vão brilhar, como estão brilhando colegas de vocês hoje: Luan, Rodrigo Nestor, Brenner, Gabriel Sara. O que eu tenho dito é o seguinte: quando o São Paulo tiver uma carência em uma posição, se não tiver na base nós vamos ao mercado. Mas antes vamos olhar para a base. Boa sorte a todos vocês”, completou.

A fala de Casares condiz com o discurso feito durante toda a campanha de eleição. Um dos principais objetivos do novo presidente do Tricolor é valorizar ainda mais as categorias de base, subindo jogadores formados no clube para o profissional ao invés de realizar contratações. A medida também visa diminuir as dívidas atuais, que beiram os R$ 600 milhões.

Primeiro dia na Presidência! Visita ao CFA de Cotia. Transparência e Trabalho! #juntospelosaopaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/7nM81Es4W6 — Julio Casares (@juliocasares_SP) January 2, 2021

Neste momento, quatro jogadores revelados pelo São Paulo são titulares da equipe de Fernando Diniz: o volante Luan, os meias Gabriel Sara e Igor Gomes e o atacante Brenner, artilheiro do time em 2020, com 22 gols. Ao todo, 16 dos 31 atletas do plantel principal foram formados no clube.

O duelo entre Athletico-PR e São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20, será realizado às 16h (de Brasília) de domingo, no CT do Caju. No duelo de ida, em Cotia, as duas equipes empataram em 1 a 1.